التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة وزورق مفخخ للحوثيين جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ما وصفه "عمليتين إرهابيتين" حاولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية تنفيذهما صباح اليوم الجمعة. وذكر التحالف، حسب قناة "الإخبارية" السعودية، أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.