الناطق باسم فتح في غزة يصل رام الله لتلقي العلاج بعد تعرضه للاعتداء

وصل عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قادما من قطاع غزة، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وهاجم مجهولون أبو سيف، الاثنين، قالت فتح إنهم ينتمون لحركة "حماس"، وأصيب أبو سيف بعدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده