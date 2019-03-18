اتهمت حركة "فتح" عناصر من حركة "حماس" بالوقوف وراء محاولة قتل عضو المجلس المركزي الفلسطيني، المتحدث باسم "فتح" في غزة، عاطف أبو سيف.

وأشارت فتح، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، مساء اليوم إلى أن "عناصر مسلحة مما يسمى شرطة "حماس" حضرت للمكان حيث تواجد أبو سيف، بأربع سيارات "ماغنوم" وتحت حماية مجموعات من "كتائب القسام"، وباشروا في الاعتداء الوحشي على الدكتور أبو سيف".