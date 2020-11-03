ترامب يتقدم على بايدن في التصويت في ولاية إنديانا

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأميركي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، يتقدم بفارق كبير على منافسه الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في التصويت بولاية إنديانا.