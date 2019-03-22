توقيف الرئيس السابق ميشال تامر على خلفية قضية فساد

قررت النيابة العامة البرازيلية توقيف الرئيس السابق ميشال تامر على خلفية تورطه في قضية فساد، كانت السلطات شرعت في التحقيق حولها قبل خمس سنوات، واعتبرت حينها من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرازيل.