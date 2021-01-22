العراق يطلق عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين فى بغداد والأنبار وكركوك

أطلقت السلطات العراقية عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين في العاصمة العراقية بغداد والأنبار وكركوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، إننا نعمل على خطة أمنية شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب، تفجيرا بغداد أمس خرق أمني لن نسمح بتكراره، والقيادات الأمنية تتحمل مسؤولية أي خرق أمني في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وكان مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، قد توعد الجماعات الإرهابية بردا قاسيا بعد التفجيرات التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد صباح أمس، حيث قال: "سيكون ردنا قاسيًا على تفجيرى بغداد".