صورة تكسر القلوب للطفلة السورية التي انتفض لها صعيد مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية، صورة للطفلة السورية سارة، التي انتفض صعيد مصر أمس الأحد، في نجع حمادي بمحافظة قنا لإنقاذها لكن الجهود باءت بالفشل.

وظهرت الطفلة البالغة من العمر عامين ونصف العام، لتكسر قلوب كل من يرى صورها، بعدما فشلت جميع كل الجهود في مدينة نجع حمادي في صعيد مصر في إنقاذها، بعد أن سقطت في بئر ارتوازية قطرها 10 بوصات وعمقها 36 مترا.

وكانت الطفلة التي فر والدها من ويلات الحرب السورية تلهو أمام منزل ذويها في قرية بركة بنجع حمادي، حينما سقطت في البئر وأخذت تطلق صرخات استغاثة، ولكنها سرعان ما فارقت الحياة، وتم انتشال جثمانها الصغير بعد 4 ساعات.