الديمقراطي بيتو أورورك يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية 2020

انضم الديمقراطي بيتو أوروك الخميس لسباق المنافسة في حزبه لإزاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2020، حيث أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية. ومن بين الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم أيضا: إليزابيث وارن وكمالا هاريس وكوري بوكر وكيرستن غيليبراند وايمي كلوبوشار والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.