أفغانستان تؤجل الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى 28 سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تحاول السلطات حل مشكلات تتعلق بعملية التصويت.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن عبد العزيز إبراهيمي، المتحدث باسم المفوضية، أن الانتخابات تأجلت للمرة الثانية لإتاحة الوقت لإصلاح نظام الاقتراع.

وكان من المقرر أن تعقد أفغانستان الانتخابات في أبريل المقبل قبل تأجيلها إلى 20 يوليو، ثم تأجيلها مرة أخرى، في حين عقدت البلاد الانتخابات البرلمانية في الخريف الماضي، وسط اتهامات بحالات تزوير على نطاق واسع.