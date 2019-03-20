تأجيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في أفغانستان إلى أواخر أيلول المقبل

أعلنت أفغانستان الأربعاء تأجيل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي كانت مقررة في شهر تموز/يوليو المقبل إلى نهاية ايلول/سبتمبر المقبل.

وقالت رئيسة مفوضية الانتخابات الأفغانية حوا علم نورستاني إن “الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية وانتخابات التشريعية لولاية غزني ستقام في 28 سبتمبر/أيلول 2018”.

يذكر انه في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 20 تموز/يوليو 2019.