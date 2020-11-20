إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ويسكونسن الأميركية

أصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز "ماي فير" التجاري في مقاطعة واواتوزا"، بولاية ويسكونسن الأميركية.وذكرت صحيفة "ميلواكي جورنال سينتينل"، الجمعة "إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز ماي فاير التجاري"، مضيفة أن "شهود عيان أفادوا بسماع إطلاق نار في المنطقة".