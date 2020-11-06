مركز إديسون للأبحاث يرجح فوز بايدن في ولاية ويسكونسن الحاسمة

أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن يتجه للفوز في ولاية ويسكونسن الحاسمة على الرغم من احتمال إعادة فرز الأصوات فيها.

يتبع..