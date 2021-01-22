وليد جنبلاط يؤكد أن الأزمات اللبنانية ستتفاقم ما لم تُحل العقد الداخلية

حذر الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، من أن الأزمات ستتفاقم في لبنان ما لم يقم الفرقاء السياسيون بحل العقد الداخلية القائمة حاليا والمضي قدما نحو التوصل إلى "تسوية" في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال جنبلاط، في حديث اليوم الجمعة، لإذاعة صوت كل لبنان – إنه بخلاف بعض الاهتمام الذي تبديه فرنسا، فإن العالم غير متهم بلبنان وذلك على عكس التصور لدى بعض اللبنانيين، مشيرا إلى أن مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا لدعم ومساندة لبنان لم تفشل وإنما أفشلتها بعض القوى السياسية اللبنانية نتيجة حساباتها الداخلية.وأوضح أن التسوية الحكومية المطلوبة يجب أن تكون بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، من جهة، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.



