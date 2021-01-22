لبنان تسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 272411 إصابةً.وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 161007، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2208 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة .