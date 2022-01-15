انفجار وإطلاق نار قرب مقر النائب عبد الكريم عبطان من تحالف تقدم بالسيدية جنوب بغداد

كشف مصدر امني عراقي، الاحد، عن تعرض مكتب نائب عراقي للهجوم بقنبلة يدوية جنوب بغداد. وقال المصدر، إن "مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم برمانة يدوية في السيدية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.