إسرائيل ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، “رفع حالة التأهب في صفوف قواتها خشية تنفيذ إيران هجوم جديد على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر”.

وأفاد موقع “والا” العبري، إلى أن “الإيرانيين زادوا من وجودهم في البحر الأحمر في العام الماضي، من خلال وضع عناصر عسكرية على سفن مدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبلدان أخرى التي تعتبر البحر الأحمر محور التجارة البحرية”.