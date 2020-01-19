اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها
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اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها

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العرب اليوم - اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها

حسان دياب
بيروت - العرب اليوم

اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها

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اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها اتصالات ليلية مكثفة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة التي قد يعلن عنها



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نيكول كيدمان تظهر بإطلالة غير ملفتة على الإطلاق

واشنطن - رولا عبسى

حضرت الممثلة العالمية من أصول أسترالية نيكول كيدمان البالغة من العمر 52 عاما، حفل توزيع جوائز نقابة المنتجين السنوية "Annual Producers Guild Awards" ليلة السبت، والذي أقيم على مسرح Hollywood Palladium الواقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. لم تكن نيكول موفقة بإطلالتها التي وصفت بالغريبة؛ إذ نسقت بنطلون السّتان اللامع باللون العاجي مع توب أوف شولدر غير مألوف التصميم، تزيّن بعُقدة أمامية ضخمة انسدل أحد أطرافها الطويلة إلى الأسفل واختارت كيدمان إطلالتها من مجموعة ما قبل خريف 2020 لعلامة J. Mendel’s، والتي وصل سعرها إلى 8,885 دولارا، وعلى الرغم من ارتفاع ثمنها، إلّا أنها لم تكن ملفتة على الإطلاق. ولم تكن ملابس نيكول هي الوحيدة غير الموفقة بإطلالتها؛ إذ إنها ظهرت أيضا بوجه منتفخ على غير عادتها، كما بدى عليها علامات التقدم بالسن.وتخلت كيدمان عن تزيين ...المزيد

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