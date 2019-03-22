بريطانيا حول تصريح ترامب الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير شرعي

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة أن المملكة المتحدة ما زالت تعتبر مرتفعات الجولان أرضا سورية محتلة من قبل إسرائيل.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان أصدرته تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي، أمس الخميس: "إن المملكة المتحدة تنظر إلى مرتفعات الجولان كأرض محتلة من قبل إسرائيل".

وشددت الخارجية البريطانية على أن "ضم الأراضي عن طريق القوة أمر محظور بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة مؤكدة: "إننا لم نعترف بضم إسرائيل للجولان عام 1981 ولا خطط لدينا لتغيير موقفنا".