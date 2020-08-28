مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع f16
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مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16"

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العرب اليوم - مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16"

مقاتلات تركية
أنقرة - العرب اليوم

قال مراسل RT في تركيا، اليوم الجمعة، إن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16".

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مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع f16 مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع f16



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