فرنسا تضع خطوطا حمراء لتركيا في شرق المتوسط

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها وضعت خط أحمر، أمام تركيا في منطقة شرق المتوسط، في خطوة شبيهة بخطوة مصر في ليبيا عندما أعلنت أن تجاوز مدينتي سرت والجفرة من قبل ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا تعتبره خط أحمر وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه اتخذ موقفًا صارمًا فيما يتعلق بأعمال تركيا في منطقة شرق المتوسط عن طريق وضعه "خطوط حمراء أمامها، مؤكدًا أن تركيا لا تحترم سوى الأفعال

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم بأن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك" وتابع "ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، وإنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر" جدير بالذكر أن حدة التوتر بين فرنسا وتركيا تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان في شرق المتوسط، إضافة إلى موقف باريس من الدور التركي في ليبيا كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لفرض عقوبات على تركيا ردًا عل أعمالها في المنطقة، وأن العقوبات قد تناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد في 24 سبتمبر القادم.