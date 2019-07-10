15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق
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15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق

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العرب اليوم - 15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق

قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق
أنقرة - العرب اليوم

15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق

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15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق 15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني في قصف لمقاتلات تركية على مواقعهم شمالي العراق



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