مداولات في مجلس الأمن حول الوساطة من أجل السلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحروب أصبحت أكثر تعقيداً في عالم اليوم، وكذلك جهود الوساطة من أجل السلام، مبينًا أن الصراعات الداخلية تتخذ بشكل متزايد أبعادا إقليمية ودولية.
وفي مداولات مجلس الأمن الدولي حول الوساطة والحل السلمي للصراعات، قال غوتيريش: إن الصراعات بأنحاء العالم تستمر لسنوات وعقود بما يقوض التنمية وفرص الازدهار.
وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إيلاء الأولوية لجهود منع نشوب الصراعات والعمل لإحداث طفرة في الجهود الدبلوماسية من أجل السلام.
وأضاف: "إن لدى الأمم المتحدة عدداً من موارد الوساطة التي نستخدمها بطرق مختلفة، والمبعوثون والممثلون الخاصون يجرون المشاورات ويبذلون المساعي الحميدة ويجرون المحادثات غير الرسمية، وغالباً ما يتم ذلك, إلى جانب جهود مبعوثي ووسطاء المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء، وقد يؤدي ذلك إلى إجراء عمليات سياسية مثلما حدث في ليبيا أو اليمن، وقد يسفر عن إنشاء عمليات حفظ سلام معقدة كما حدث في مالي، أو قد يركز على منع نشوب الصراع من مكتب إقليمي كما هو الحال مع المكتب المعني بغرب أفريقيا".
GMT 22:59 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسمصر تدين الهجوم الإرهابي على جنود الجيش الكيني
GMT 22:51 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسوزير الخارجية المصري يؤكد الحاجة إلى تسريع مفاوضات سد النهضة
GMT 22:49 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسوزير خارجية هولندا ينفى علاقة حكومته بمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام
GMT 09:59 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسقيادات عسكرية ليبية ترفض دخول قوة محايدة لوقف القتال في طرابلس
GMT 09:59 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسرأس كركر في رام الله تشهد إضرابًا احتجاجًا على محاولات التوسع الاستيطاني
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك