مقتل 150 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف

أعلنت فضائية "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، مقتل 150 مسلحا على الأقل من ميليشيات الحوثي، في غارات للتحالف، استهدفت معسكرًا تدريبيًا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.