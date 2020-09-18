أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أنه ينوي نقل مركبات مشاة قتالية مدرعة من نوع "برادلي إم2أي2" إلى سوريا لحماية قواته في هذا البلد وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد واين ماروتو، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "تستمر قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب في العمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا المحليين في سوريا لضمان الهزيمة الحتمية لداعش. على الرغم من الهزيمة الإقليمية لداعش وتدهور قياداته وتقييد أيديولوجيته على نطاق واسع لا تزال هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة العنيفة تشكل تهديدا".