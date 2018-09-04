لافروف يؤكد ان روسيا لا تتوافق مع إيران وتركيا في كل الأهداف النهائية في سوريا

أعلن وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ أن "​روسيا​ لا تتوافق مع ​إيران​ و​تركيا​ في كل الأهداف النهائية في ​سوريا​، لكن الدول الثلاث تريد إنهاء الحرب".

وأوضح لافروف في تصريح له أنه "لا تتطابق لدينا مع إيران وتركيا، كشريكين لنا في صيغة ​أستانا​، دائما الأهداف النهائية في سوريا، ولكننا نحن الثلاثة نريد وضع حد لهذه الحرب، و نريد تهيئة الظروف من أجل، أن يتمكن السوريون دون تدخل خارجي، دون محاولة فرض عليهم أية وصفات لنظام الدولة، من تحديد مصيرهم بأنفسهم".

وأشار الى أنه "أكد لنا شركاءنا، بما في ذلك ​الولايات المتحدة​، أنهم سيقومون بعزل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، عن الإرهابيين. وكان هذا، بما في ذلك في جنوب سوريا، حيث تم إنشاء منطقة خفض التصعيد في منطقة ​دير الزور​ من قبلنا، مع الأمريكيين و الأردنيين على أساس نهج متعدد الأطراف وليس نهج أحادي الجانب".