ارتياح في الشركات المالية بعد فوز بايدن

سادت حالة من الارتياح الشركات المالية الأمريكية بعدما تم الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.ورغم أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أعلن أنه سيطعن في النتيجة أمام القضاء، كانت تعليقات المتعاملين تشير إلى اليقين بفوز بايدن وقد أعلن عدد من المستثمرين والمسؤولين في الشركات المالية أنهم تنفسوا الصعداء، بعد حالة التيقن التي أعقبت تقارير متضاربة لأيام بشأن من سيدير البيت الأبيض.

وقال كريستوفر ستانتون مدير الاستثمار لدى صنرايز كابيتال بارتنرز، إن فوز "بايدن نبأ عظيم للأسواق.. تعبنا جميعا من تقلبات السوق المصاحبة لتغريدات ترامب".ورغم ظهور مخاوف في أوساط المستثمرين حيال الشخصيات التي قد يعينها بايدن في حكومته، وما إذا كان مجلس الشيوخ سيكون جمهوريا أم ديمقراطيا، إلا أن بعض المستثمرين أبدوا ارتياحا لإعلان نتيجة الانتخابات بعد توتر طويل، شاب فرز الأصوات.وقال جيم عوض وهو مدير في كليرستيد أدفايزرز، إن "الأسواق سيرضيها ذلك لأن بايدن لن ينحرف يسارا بشدة.. ستكون حكومة وسط، لا حكومة تعمل بالتغريدة".