أول تعليق من الرئيس ترامب على إعلان فوز بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد، السبت، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.وأضاف ترامب في بيان أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.وقال الرئيس الأميركي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: "الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وتابع ترامب في البيان: "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".ومضى يقول: "الحقيقة... هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد". ووجه ترامب مرارا اتهامات من دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأميركية.ويصر الرئيس ترامب وحملته الانتخابية على وجود عمليات تزوير لأصوات الناخبين، وقد تظاهر عدد من مناصريه في ولايات عدة، لا سيما فلوريدا منددين بتزور أصوات الناخبين.وأعلنت إيلين وينتروب، المسؤولة في لجنة الانتخابات الفيدرالية، السبت، عن عدم وجود أي أدلة تشير إلى عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها ترامب وبايدن.

وقالت وينتروب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "لقد قام المسؤولون الحكوميون والمحليون وعمال الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بتزويدنا بالتقارير أولا بأول".وتابعت: "كانت هناك شكاوى قليلة جدًا بشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات. لا يوجد دليل على أي نوع من تزوير أصوات الناخبين. لا يوجد دليل على الإدلاء بأصوات غير قانونية".وأكدت وينتروب انه "لم يكن هناك دليل على وجود احتيال. ولم ترفق أي من الشكاوى بأي دليل على الاحتيال".