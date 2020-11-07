جو بايدون في تغريدة له حول فوزه

قال جو بايدون المرشح الديمقراطي الفائز بزعامة الولايات المتحدة السادس والاربعين بعد الحاقه هزيمة ساحقة ضد خصمه دونالد ترامب في تغريدة له قبل دقائق " شرفتموني بأنكم اخترتموني رئيسا للولايات المتحدة لقيادة بلادي العظيمة ،ورئيس الاغلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ يقول بايدن سيكون رئيسا عظيما للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.