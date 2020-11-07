أوباما يعلق على فوز جو بايدن برئاسة أميركا

وجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوباما في بيان: "فخور جدا لتهنئة رئيسنا المقبل، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن بعد الفوز برئاسة أمريكا".

وأضاف أوباما: "كما أنني فخور جدا لتهنئة كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف بعد اختيارها كنائبة للرئيس، وفي ظل ظروف لم نشهدها من قبل، ظهر الأمريكيون بأعداد لم يسبق لها مثيل. وبمجرد احتساب كل صوت، سيكون الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس قد فازا بانتصار تاريخي وحاسم".

وأشار: "نحن محظوظون لأن جو بايدن لديه ما يمكنه ليكون رئيسًا ويمارس سلطته بالفعل على هذا النحو"، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب عندما يدخل البيت الأبيض في يناير، سيواجه سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها أي رئيس جديد على الإطلاق، وهي جائحة متفشية، واقتصاد غير متكافئ ونظام عدالة، وديمقراطية معرضة للخطر، وبيئة في خطر.

وأكد أنه يعلم أنه سيؤدي المهمة مع مراعاة المصالح العظمى لكل أمريكي، سواء كان له حق التصويت أم لا، مطالبًا كل أمريكي بإعطائه فرصة وتقديم الدعم له".

ولفت: "كشفت نتائج الانتخابات على كل المستويات أن البلاد لا تزال منقسمة بشدة.. لن يكون الأمر متروكًا لجو وكامالا فقط، ولكن لكل واحد منا للقيام بدوره للوصول إلى ما وراء منطقة الراحة الخاصة بنا، والاستماع إلى الآخرين وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدمًا.. فلا بد أن كل منا يتذكر أننا أمة واحدة في عهد الله".

ووجه الشكر لكل من عمل ونظم وتطوع لحملة بايدن، وكل أمريكي شارك بطريقته الخاصة، وكل من صوت لأول مرة، مؤكدا أن جهودهم أحدثت فرقًا.

ودعا الأمريكيين إلى الاستمتاع بهذه اللحظة، مناشدا إياهم إلى الوحدة من أجل ديمقراطية أمريكا قائلا: "ديمقراطيتنا بحاجة إلينا جميعا أكثر من أي وقت مضى. ونتطلع أنا وميشيل إلى دعم رئيسنا القادم والسيدة الأولى بأي طريقة ممكنة".