إستمرار عدم التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول نقاط فنية وقانونية بمفاوضات سد النهضة

عُقد اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 اجتماع برئاسة الساده وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث بدأت الإجتماعات بتبادل الكلمات الإفتتاحية بين الساده الوزراء واستعرض الوفد المصرى نتائج اعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.