رئيس الاتحاد الإفريقي يشكرمصر على جهودها في مواجهة كورونا

وجه الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي، الشكر لمصر على جهودها القيمة في مواجهة تحديات فيروس كورونا، ودعمها للجهود الإفريقية في هذا الصدد جاء ذلك تعقيبًا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث طلب رامافوزا نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، شاكرًا له رسالة التضامن مع الجهود الإفريقية التي وجهتها مصر خلال أعمال القمة وكان الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى، اليوم الخميس، كلمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في القارة الإفريقية، وكذلك الحد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين دول القارة فيما بينها ومع شركائها حول العالم، والبناء على ما طرحته الدول الأفريقية وتوافقت عليه من مبادرات وسياسات وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور التكاملي والحيوي الذي تقوم به التجمعات الإقليمية الاقتصادية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بالقارة الإفريقية، وأهمية تناغم وتناسق جهودها مع الجهود المبذولة على المستوى القاري.