الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل النفق المؤدي لبلدة بِدّو شمال غرب القدس المحتلة، ويشرع بتفتيش المركبات المارة .
GMT 22:40 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله
GMT 22:38 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية العوجا شمال شرق مدينة أريحا، وتُداهم عدداً من المنازل
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GMT 20:06 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرميليشيا الحوثي تصرح بمقتل قائدين لها في جبهة الحديدة برتبتي لواء
GMT 23:46 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرالطائرات المتجهة الى العاصمة طرابلس تم تحويلها الى مطار مصراتة
غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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