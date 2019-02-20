قصف إسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ثلاث غارات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وأفادت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط منطقة مخيمات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة، بصاروخين على الأقل. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع مراقبة تابع ل حماس في جنوب قطاع غزة؛ رداً على إطلاق بالونات حارقة على المستوطنات".

فيما ذكرت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الرد، مشيرة إلى أنه يفرض قواعد جديدة على حدود قطاع غزة.