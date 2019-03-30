الكويت تقاطع مؤتمرا في البحرين بسبب إسرائيل

قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده من 15 إلى 18 أبريل 2019، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.

وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري بأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.