أمير الكويت يتوجه إلى تونس لترؤس وفد بلاده في القمة العربية

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، إلى تونس اليوم السبت؛ لترؤس وفد بلاده في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية (الدورة العادية الثلاثون) على مستوى القمة العربية، والتي ستعقد في العاصمة تونس.

ويضم الوفد الكويتي الرسمي كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميرى، قد صرح بأن الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم، شهد نقاشات مطولة حول هضبة الجولان السورية، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، مؤكدا أنه سيتم إصدار "بيان قوي" حول هذه المسألة خلال أعمال القمة غدا الأحد.