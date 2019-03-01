الأمن الجزائري يعلن حصيلة مظاهرات 1 مارس ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر توقيف 45 شخصا شاركوا في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة شهدتها البلاد اليوم الجمعة.

وشهدت المظاهرات في العاصمة الجزائرية اندلاع اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة بالقرب من قصر الرئاسة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.

وكان قد خرج الآلاف من الجزائريين بتظاهرات في العاصمة ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها في أبريل.

وقال الأمن الجزائري في بلاغ إن هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم لارتكابهم أعمال عنف وتخريب أهمها حرق سيارة ووكالة بنكية قرب فندق الجزائر الدولي بالعاصمة.

كما سجل الأمن الجزائري سقوط 56 جريحا في صفوف عناصر الشرطة و7 مصابين بين المواطنين، خلال مسيرات اليوم.