وسائل إعلام لبنانية تؤكد إستهداف طائرات إسرائيلية منطقة حرجية بصواريخ جو أرض في جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية إن مقاتلات إسرائيلية، قصفت أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة حرجية بصواريخ جو أرض في منطقة "الدمشقية" بخراج بلدة العيشية جنوبي لبنان.

يتبع...