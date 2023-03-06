سقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في محافظة ديالى بالعراق

أفادت قناة "السومرية نقلا عن مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في محافظة ديالى بالعراق.

ونقلت "السومرية" عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت وأعقبها هجوم بإطلاقات نارية استهدفت المتواجدين للإسعاف ضمن قرية الهزينية".

وأضاف المصدر: "هذا الأمر أسفر عن سقوط خمسة أشخاص قتلى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".