الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة المملكة في هولندا

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، موكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا.