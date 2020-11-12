إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا والشرطة تفتح تحقيقا

أفادت وكالة رويترز، الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.