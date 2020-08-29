السودان تعلن استمرار مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه غير كافٍ لحل الخلافات

قال وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن استمرار مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه غير كافٍ لحلحلة الخلافات العالقة وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الخلافات الفنية مقدور، معتقدا أن رفع الأمر للاتحاد الإفريقي ومناقشته بواسطة قادة الدول الثلاث ربما يوفر الدعم السياسي المطلوب لكي يتم التقارب في المواقف.