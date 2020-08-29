وزير الري السوداني يعلن تراجع كبير في مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الخرطوم حريصة على التفاوض حول سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، واستدرك: لكن الطريقة الحالية للتفاوض غير مجدية؛ فهناك تراجع واضح عما كانت عليه المواقف التفاوضية بنهاية الجولة الأولى وأوضح عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن التفاوض في 14 يوليو الماضي كان حول 5 نقاط فنية محددة وواضحة، منها: التغير اليومي في التصرفات والملء في سنوات الجفاف، و3 نقاط قانونية أساسية.