السودان تعلن نتمسك بالتفاوض حول سد النهضة شريطة تغيير النهج الحالي

أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، عن تمسك بلاده بالمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي شريطة تغيير النهج الحالي وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت: "لم نكن متفائلين في الجولة الماضية، أي جولة 8/8، بينما تفاؤلنا كان في شهر يوليو" وأضاف وزير الري السوداني، أن موضع الخلاف يتعلق بالجانب القانوني وينحصر في ثلاث نقاط، تحتاج لحلها إلى إرادة سياسية فيما أكد عباس، على تمسك السودان بموقفه بشأن عملية ملء السد.