وزير الري السوداني يعلن ملف سد النهضة معقد ولا يمكن القول بفشل مسار الاتحاد الإفريقي

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن إثيوبيا تراجعت عن مسودة الملء الأول، التي قدمتها إلى مصر والسودان يوم 4 أغسطس، وأنها عدلت المقترح ليشمل الملء الأول والتشغيل المستمر وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن هناك تباعدا في المواقف التفاوضية وبالأخص بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن السودان قدم نفس المسودة التفاوضية مع تعديل وحيد بأن يصبح الملء بصورة متدرجة بدلا من اقتطاع إيراد النهر بالكامل لأيام متواصلة كما حدث في الملء الأحادي الأول.