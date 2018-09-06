جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية
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جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية

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العرب اليوم - جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية

المبعوث الأمريكي إلى سورية جيمس جيفري
إدلب - العرب اليوم

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية و هناك العديد من الأدلة بشأن تحضير أسلحة كيميائية

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جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية



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جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية جيمس جيفري يؤكد أن الوضع في إدلب خطير للغاية



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