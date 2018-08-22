تسجيل منسوب لزعيم داعش يدعو أنصاره فيه بالثبات

دعا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أنصاره للثبات، وذلك في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام.

وقال البغدادي في تسجيل صوتي نشر على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا بمدينة أو بلدة سلبت وليس خاضعا لما يملكه مملوك من تفوق جوي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل ذكية."