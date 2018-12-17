الحوثي يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد على الحوثي، مساء الاثنين، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وكتب الحوثي في تغريدة على موقع "تويتر": "نرحب بإعلان الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي الليلة…".

وأضاف: "نؤكد أن السلام هو الخيار الأول منذ الوهلة الأولى".

وتابع: "أن حق الدفاع عن النفس كان ضرورة لمواجهة العدوان المفروض الذي أعاق الحل اليمني في موفمبيك وأن الالتزام بالاتفاقات هو المحك الحقيقي لجديتهم نحو السلام الأن".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد بين قوات الحكومة اليمنية والحليفة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا اليوم الثلاثاء، الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر، بالتوقيت المحلي".

وانطلفت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في الـ 6 ديسمبر الجاري، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة

نقلا عن وكالة : سيبينتك

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