الاحتلال يشعل النيران في الأراضي السورية المحتلة

نشرت وكالة "سانا" السورية اليوم السبت نبأ حرق إسرائيل لـ الجولان السوري المحتل.

وافتعلت تل أبيب حريقا كبيرا في أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.

وأضر الحريق بنحو 70 دونما من محصول القمح و20 دونما من الأراضي الرعوية.