المدفعية الإسرائيلية تقصف نقاط رصد لحماس جنوب قطاع غزة

قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي،، مرصدين عسكريين تابعين لكتائب “القسام” الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت مرصداً لكتائب “القسام” بالقرب من مطار غزة الدولي، فيما قصفت مرصداً مماثلاً شرق مدينة غزة دون أن يسفر عن وقوع إصابات.