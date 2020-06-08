مالي تُسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مالي اليوم 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات داخل البلاد إلى 1533 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية اليوم، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 90 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.